Lummen

Limburg telt 39 buurtinformatienetwerken (BIN’s) waar de politie wijkbewoners waarschuwt na een inbraak of verdachte toestand. Dat is weinig in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Wel zijn hier ontzettend veel WhatsAppgroepjes waarin buren elkaar alarmeren. De provincie Limburg wil de diverse buurtsystemen eenvormiger organiseren. Het onderzoek hierover start in februari.