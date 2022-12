Groen vraagt maatregelen tegen blootstelling aan pesticiden bij kinderen

In Europa worden kinderen enkel in Polen en Tsjechië nog meer blootgesteld aan pesticiden dan in België. Dat blijkt uit cijfers van VN-kinderrechtenorganisatie Unicef. Groen roept donderdag op om de nodige maatregelen te nemen.

Volgens cijfers uit een rapport van Unicef, gepubliceerd in mei, woont 8,9 procent van de min 18-jarigen in gebieden met een hoog risico op blootstelling aan pesticiden. Enkel in Polen (9,1 procent) en Tsjechië (9,7 procent) ligt dat cijfer nog hoger binnen Europa en een rist andere ontwikkelde landen.

“België bevindt zich in een verontrustende top drie die tot actie moet aansporen”, reageert Mieke Schauvliege, Vlaams Parlementslid voor Groen. “Pesticiden vormen een bedreiging voor de gezondheid van mens en natuur. Er is nood aan een afbouw van het gebruik ervan en aan pesticidevrije zones, bijvoorbeeld in de buurt van opgroeiende kinderen, om de schadelijke blootstelling aan de chemicaliën terug te dringen.”

Halvering tegen 2030

Groen wil het gebruik van pesticiden verminderen, met een halvering tegen 2030 en een volledige uitfasering tegen 2050. Ook pleit de partij voor bufferzones. Schauvliege dient daarvoor een resolutie in het Vlaams Parlement in.

In het Unicef-rapport staat België op de 36ste, of op vier na laatste plaats, van een ranking over een gezonde omgeving voor kinderen. De slechte score is vooral te wijten aan de CO2-uitstoot. Voorts blijkt onder meer dat 7,8 procent van de kinderen in België leeft met een te hoge loodconcentratie in het bloed.