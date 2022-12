Amerikaanse Senaat legt gebruik TikTok op overheidsapparaten aan banden

Amerikaanse functionarissen vrezen namelijk dat de data van TikTok-gebruikers wel eens in handen zou kunnen vallen van de Chinese overheid, omdat die een vinger in de pap heeft bij TikTok-moederbedrijf ByteDance.

De wet komt er op een moment dat TikTok en de Amerikaanse overheid onderhandelen over een deal waardoor de app zou kunnen blijven opereren in de Verenigde Staten. President Joe Bidens voorganger Donald Trump wou de app, die vooral populair is bij jongeren, verbieden. Al hield een federale rechtbank dat verbod toen tegen.