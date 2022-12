Federaal parket in beroep tegen elektronisch toezicht voor verdachte van corruptie in Europees Parlement

Het federaal parket heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de Brusselse raadkamer om één van de verdachten in het dossier, Nicolo Figa-Talamanca, onder elektronisch toezicht te plaatsen. Dat bevestigt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. De man blijft dus in de cel en moet binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen.

In het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement moesten de vier verdachten, Eva Kaili, Francesco Giorgi, Nicolo Figa-Talamanca, en Pier Antonio Panzeri, woensdag voor de raadkamer verschijnen. Voor Eva Kaili werd het dossier uitgesteld naar 22 december, maar voor de drie andere verdachten besliste de raadkamer hun voorlopige hechtenis met een maand te verlengen, al was dat voor Nicolo Figa-Talamanca onder de modaliteit van het elektronisch toezicht.

Of de advocaten van Francesco Giorgi en Pier Antonio Panzeri in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer om hun cliënten in de cel te houden, is nog niet duidelijk. De advocaten van beide verdachten, meesters Laurent Kennes en Pierre Monville, kiezen ervoor om momenteel geen verklaringen af te leggen in de pers.

Ontstemd

Meester Kennes toonde zich wel ontstemd over de hoeveelheid aan informatie over het onderzoek die in de pers verschijnt. Zo meldden Knack en Le soir donderdag dat Francesco Giorgi, de partner van de intussen geschorste vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili, bekentenissen heeft afgelegd. De man zou bekend hebben betrokken te zijn bij corruptie en inmenging door Marokko en Qatar, en zou verklaard hebben dat Pier Antonio Panzeri, het voormalige Italiaanse Europarlementslid, aan het hoofd staat van de vermeende organisatie.

“Ik stel vast dat de pers over meer informatie beschikt dan de advocaten”, zegt meester Kennes. “Dat is een schending van het geheim van het onderzoek.” Ook het federaal parket betreurt de perslekken, zegt woordvoerder Eric Van Duyse.