Plannen voor Broeklin, opvolger van Uplace-complex, vernietigd

Volgens de plannen wordt Broeklin een werkwinkelwijk in de industriezone van Vilvoorde-Machelen, op een braakliggend terrein. Er zou plaats zijn voor circulaire handel, kmo’s en veel groen. Broeklin komt uit de hoed van de nv Uplace, die haar eerder project op de site in april 2020 definitief naar de prullenbak verwees.

De stad Vilvoorde was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt omdat het extra verkeer in de wijk voor een toename van de stikstofuitstoot zou leiden in het beschermde Valleigebied, terwijl het nabijgelegen Floordambos al veel uitstoot van stikstof moet slikken. De Raad oordeelt nu dat de gevolgen van die uitstoot niet goed genoeg onderzocht zijn geweest. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en collega Hilde Crevits (cd&v), toen bevoegd voor Economie en Werk, verleenden op 24 maart 2021 een socio-economische omgevingsvergunning voor het project.

“Belangrijk arrest”

In een reactie zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit) dat dit een belangrijk arrest is. “Dit kan een toetssteen worden voor andere ontwikkelingen. De milieu-impact op een gebied is een essentieel onderdeel van een omgevingsvergunning. We gaan nu bekijken wat de exacte consequenties zijn van het arrest.”

Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka Vlaams-Brabant, noemt de beslissing “onbegrijpelijk”. “Het zorgt voor een grote economische schade en een verlies van meer dan 3.000 jobs. We zijn dan ook zeer ontgoocheld over de beslissing. In socio-economisch moeilijke tijden is het net belangrijk om investeringen die voor meer welvaart en welzijn zorgen mogelijk te maken, zonder dat er bij investeerders rechtsonzekerheid is over of het project wel zal kunnen doorgaan. Het is bovendien niet de eerste keer dat beslissingen over grote projecten die in het belang van de maatschappij zijn tegengehouden worden. Het algemeen maatschappelijk belang moet primeren op het individueel belang. Deze manier van beslissen zorgt bovendien voor economische stilstand in onze provincie, wat valt te betreuren.”

Minister Jo Brouns, de opvolger van Crevits op Economie en Werk, en minister Demir hebben nu zes maanden de tijd om een nieuwe beslissing te nemen.