Bezoekers beleven schrik van hun leven als kermisattractie plots losschiet

Tijdens een ritje in een katapult-attractie in het Londense Hyde Park Winter Wonderland, beleefden twee mannen de schrik van hun leven. De attractie schoot tijdens de lancering plots los door een technische fout aan een van de elastische banden, waardoor de gondel tegen de zijkant van de stelling werd gekatapulteerd. Gelukkig raakte niemand gewond, de mannen werden door de brandweer in veiligheid gebracht.