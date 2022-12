Tien Limburgse kerstbieren voor de feesttafel of om cadeau te geven: “Dit is een allemansvriend”

Van een winterbiertje geniet je wanneer het buiten ijskoud is, in een lederen fauteuil bij de haard. Kerstbier is traditioneel donker, kruidig en ietwat zoet. Al zijn er ook uitzonderingen op de regel. Biersommelier Maarten van Leeuwaarden proeft tien Limburgse winterbieren: “Dit flesje is de perfecte allemansvriend.”

De Logt Limited Edition uit Hechtel-Eksel

“Een blond troebel bier, heel atypisch voor een kerstbier dat meestal donker en kruidig is. Uitzonderlijk aan dit blond bier van De Logt is dat er likeur D’Exl van Korhaan aan toegevoegd is. De smaak is dan ook een beetje boozy, maar verder is het vooral een zoetig en lichtkruidig biertje dat veel mensen lekker zullen vinden.”

Producent: De Logt uit Hechtel-Eksel.

Inhoud: 33 cl, alcoholpercentage: 8%.

Richtprijs: 2,5 euro.

Score: 7/10.

Ne Grèllige uit Lommel

“Dit donkerbruin bier heeft een opvallend witte schuimkraag. Het bier heeft geen opmerkelijke geur. Het ruikt licht geroosterd met cacao op de achtergrond. De smaak is wel opvallend: vlezig, naar gerookt spek en toch licht zoetig. Een aangenaam bier met een geheime kruidenmengeling.”

Producent: Vandijck in Lommel.

Inhoud: 33 cl, alcoholpercentage: 10%.

Richtprijs: 2,5 euro.

Score: 7/10.

Ter Dolen Winter uit Houthalen-Helchteren

“De geur van donker fruit, zoals vijgen, dadels en rozijntjes, maar ook de geur van speculaas komt bij dit kerstbier sterk naar boven. Het bier is zoetig en vlotjes om door te drinken. Het zou goed passen bij een appel- en perencrumble uit de oven. Het is een echte allemansvriend.”

Producent: De Dool uit Houthalen-Helchteren.

Inhoud: 33 cl, alcoholpercentage: 9,1%.

Richtprijs: 2 euro.

Score: 7/10.

Winterkoninkske uit Sint-Truiden

“Het donkerbruin bier heeft een volle geur. Het ruikt naar peperkoek, chocolade en donker fruit zoals pruimen, rozijnen en andere gedroogde vruchten. Ik proef in het bier ook peperkoek naast een straffere alcoholsmaak. De aanwezigheid van de jeneverbes kan dit verklaren.”

Producent: Brouwerij Kerkom in Sint-Truiden.

Inhoud: 33 cl, alcoholpercentage: 8,3%.

Richtprijs: 2 euro.

Score: 7/10.

Hobos Winterbier uit Pelt

“Dit pikzwart winterbier heeft een verrassend zachte geur. Ik proef geroosterd brood. Verder smaakt het licht bitter, ietwat zuur en boozy. Het is gedurende vier maanden op eiken whiskyvaten gerijpt en dat proef je ook.”

Producent: Mølder & Coöp uit Pelt.

Inhoud: 75 cl, alcoholpercentage: 8,2%.

Richtprijs: 13 euro.

Score: 7/10.

Achel Bruin Extra Winterbier uit Hamont-Achel

“Met kaneel en gember, staat op het etiket. Al proeven we de gember niet. De kaneel zit heel licht op de achtergrond. Verder is het een bier dat zowel fruitig, naar kersen, ruikt als smaakt. Heerlijk bij Mon Cheri-likeurpralines en het lijkt me ook goed te passen bij panettone, het Italiaanse brood met vruchten.”

Producent: Sint-Benedictusabdij De Achelse Kluis in Hamont-Achel.

Inhoud: 75 cl, alcoholpercentage: 9,5%.

Richtprijs: 8 euro.

Score: 7/10.

Kompel Christmas uit Maasmechelen

“Bij het inschenken van dit herfstbruine bier met een weelderige kraag komt meteen de geur van cake en speculaaskruiden naar boven. Al proeft het bier niet héél kruidig, maar ontdek ik eerder de smaken van stroop, koffie met melk en melkchocolade op de achtergrond. Een bier dat zonder twijfel lekker is bij koffiedesserts.”

Producent: Kompel uit Maasmechelen.

Inhoud: 33 cl, alcoholpercentage: 8,5%.

Richtprijs: 2 euro.

Score: 6/10.

Toetëlèr Wèntër uit Hoeselt

“Een bier met weinig schuim en een heel andere geur dan de overige winterbieren. Het overweldigend aroma doet denken aan een oud colarecept, aan zoethout en drop. De smaak gaat op dit elan voort. Het is een kruidig bier dat ongetwijfeld gesmaakt zal worden door dropliefhebbers.”

Producent: Den Toetëlèr uit Hoeselt.

Inhoud: 33 cl, alcoholpercentage: 11%.

Richtprijs: 2,5 euro.

Score: 6/10.

Jessenhofke WNTR uit Hasselt

“Een lichtbruin bier met een stevig wit schuim dat doet denken aan in de pan gebakken zure appels. Het is één van de weinige winterbieren die we proefden met een zuurtje in aroma en smaak, maar tegelijk is het ook kruidig en een beetje geroosterd. Ik zou het drinken bij een boekweitpannenkoek met spek en stroop. Een favoriet.”

Producent: Jessenhofke uit Hasselt.

Inhoud: 33 cl, alcoholpercentage: 10%.

Richtprijs: 2,5 euro.

Score: 8/10.

Winter Helheim uit Heusden-Zolder

“Donker-amber met een stevige gebroken witte kraag en een zoetige karamel- en fruitgeur. Het is gelagerd op eikenhoutsnippers van bourbonvaten. De smaak doet denken aan Roodthooft Mokatine-snoepjes. Een lekker bier om bij gehaktbrood met warme krieken te drinken. Het is een echt winterbier zoals het moet zijn.”

Producent: Enigma uit Heusden-Zolder.

Inhoud: 33 cl, alcoholpercentage: 12%.

Richtprijs: 2,5 euro.

Score: 8/10.

Deze Limburgse winterbieren zijn verkrijgbaar bij de producent zelf, in de betere drankenhandel en online via www.beervikings.com, www.bierwebshop.be en www.supervers.be