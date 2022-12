De Vuelta heeft nog een nieuwe moordende klim gevonden met El Miserat, en eindigt laatste zaterdag op ‘Beest van Asturië’

Pas op 10 januari wordt het volledige rittenschema van de Vuelta bekend, maar meer en meer details raken bekend. Zo is er met ‘El Miserat’ een nieuwe moordende klim in de buurt van Alicante.

De Spaanse sportkrant AS heeft het over acht bergritten in de Vuelta van 2023 die een opvolger zoekt voor Remco Evenepoel. De nieuwkomer aan de Costa Brava zou wel redelijk straf zijn. El Miserat is een nog maar pas geasfalteerde klim en zou stroken bevatten die meer dan twintig procent steil zijn.

Eerder raakte al bekend dat ‘La Gran Salida’ in Barcelona wordt gehouden met een ploegentijdrit en dat al de derde dag er een finish zou zijn in Andorra. Ook de Tourmalet wordt opgenomen in het Vuelta-parcours. De tijdrit zou dan weer in Valladolid worden gehouden.

De laatste bergrit eindigt op El Angliru, het beest van Asturië, dat voor het laatst beklommen werd in 2020 toen de Brit Hugh Carthy won.

