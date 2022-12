Ruim 500 hardrijders betrapt: beginnende bestuurder rijdt 112 km/uur in zone 70

De politie LRH heeft woensdag snelheidscontroles gehouden in Zonhoven en Diepenbeek. Liefst 503 hardrijders werden betrapt. Vijf bestuurders werden uit het verkeer gehaald omdat ze 68 en 69 km/uur reden in een zone 30 en 112, 119 en 121 km/uur in een zone 70.

In Zonhoven werd gecontroleerd op de Moleneindeweg, Beringersteenweg en Hortstraat. In Diepenbeek stond de politie op de Universiteitslaan te flitsen. In totaal werden 2.873 bestuurders gecontroleerd. 503 van hen, zo’n 17,5 procent, reden te snel. Vijf chauffeurs reden zo snel, dat ze uit het verkeer werden gehaald.

Twee hardrijders haalden 68 en 69 km/uur in een straat waar maximaal 30 km/uur gereden mag worden. Twee andere bestuurders reden 121 en 119 km/uur in een zone 70. Een beginnend bestuurder werd betrapt met een snelheid van 112 km/uur in een zone 70. Alle vijf moesten ze hun rijbewijs inleveren. Er werd ook een bestuurder betrapt die zijn gsm gebruikte en onder invloed van drugs bleek. De politie LRH stelde in totaal 4 pv's en 23 onmiddellijke inningen op.