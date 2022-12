Alexandre Vinokourov over ontslagen Miguel Angel López: “Wie de regels overtreedt, gaat eruit”

Alexandre Vinokourov is heel duidelijk over het ontslag van Miguel Angel López bij Astana-Qazaqstan: “Wie de interne regels overtreedt, gaat eruit.”

De nieuwe gegevens die uitlekten in het dossier rond de Spaanse dopingdokter Marco Maynar, noopten volgens Alexandre Vinokourov om in te grijpen. Volgens de Spaanse krant ABC zou er vanuit Extramadura op de vooravond van de Girostart in Hongarije het verboden product Menotropine zijn verzonden naar zijn verzorger, de zoon van Vicente Belda. “Ik kan er niet veel over kwijt”, zegt Vino in een gesprek met de Britse wielersite www.cyclingnews.com. “Er zijn interne regels. Die moeten gevolgd worden. We hebben López in het najaar nog een kans gegeven. Dit is voor mij geen spelletje. Het is voor iedereen duidelijk hoe de regels zijn en die moeten gerespecteerd worden.”

Miguel Ángel López werd einde juli opgewacht door de Guardia Civil toen hij in Madrid van het vliegtuig uit Colombia stapte. Hij werd toen ook even geschorst door Astana Qazaqstan, maar begin augustus werd hij bij gebrek aan bewijzen opnieuw aan boord genomen.

López betwist zijn ontslag. “Mijn contract werd in november verlengd. Sindsdien is er geen enkel nieuw feit die een ontslag rechtvaardigt. Ik ga deze eenzijdige verbreking aanvechten”, liet hij via een brief van zijn advocaat weten.