Dylan Teuns combineert opnieuw Ronde van Vlaanderen met Ardense klassiekers: “Hij mag hoog mikken”

“Dylan zal wel dit keer wel niet Parijs-Roubaix rijden”, stelt sportief coördinator bij Israel-Premier Tech, Rik Verbrugghe met een grijns. “Hij slaat ook Dwars door Vlaanderen en Harelbeke over maar rijdt wél de Ronde van Vlaanderen en aansluitend dan vanaf de Brabantse Pijl alle Ardense topkoersen. Vorig jaar is duidelijk geworden dat hij daar zeer hoog mag mikken (Teuns won de Waalse Pijl, red). Met Sep Vanmarcke en ook nog aanwinst Jens Reynders, naast een jongere als de Canadees Darek Gee, zijn we beter gewapend voor de Vlaamse voorjaarsklassiekers”, aldus Verbrugghe.