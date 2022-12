Maasmechelaar (43) krijgt 5 jaar cel voor verkrachten dieetcoach: “Ik had geen schijn van kans”

“Ik voel me enorm in de val gelokt”, zo sprak het slachtoffer voor de Tongerse rechter. — © Shutterstock

De veertiger en de 29-jarige vrouw leerden elkaar in april via Instagram kennen. De vrouw was consulente bij een bedrijf dat afslankproducten op de markt brengt. Omdat de veertiger naar eigen zeggen iets wilde doen aan zijn gewicht, nodigde hij de dieetcoach uit voor een gesprek. In de ochtend van 5 mei reed de vrouw met een assortiment dieetproducten naar het huis van de man om hem het gamma voor te stellen. Volgens de 29-jarige vrouw leek er niets vreemd aan het afspraakje omdat de man eerder benadrukt had dat zijn vrouw ook geïnteresseerd was.

Glasscherf

De vrouw belde aan en de veertiger opende de deur naakt, met louter een badjas om zich heen. “Ik vond dat enorm vreemd, maar het was ochtend dus het kon wel”, zo sprak de vrouw voor de Tongerse rechter. Toen ze de voordeur binnenliep zou de man deze meteen op slot hebben gedaan. De echtgenote van de man was nergens te bespeuren.

Vervolgens gaf hij de vrouw een rondleiding en toonde hij zijn fitnesstoestellen op de eerste verdieping van het huis. Daar showde hij ook zijn naakte buik. “Om te laten zien hoe dik ik was”, gaf de man als uitleg tijdens zijn verhoor.

Eenmaal terug beneden, liep het volledig uit de hand. De man streelde de dieetcoach over haar haren en gezicht. Ze maakte echter meteen duidelijk dat ze dat niet wilde en dat ze wou vertrekken. Dat was niet naar de zin van de veertiger. De man nam haar bij de arm en smeet haar vervolgens tegen de grond. Volgens de vrouw ging hij op haar zitten en snoerde hij haar de mond met zijn handen. Door een vaas die stukviel op de grond tijdens de val, probeerde de vrouw zich nog te verweren met een glasscherf die ze naast haar voelde liggen. “Ik ben een meisje van amper 1 meter 50. Hij is een man van bijna twee meter en zeker dubbel zo zwaar als ik. Ik had geen schijn van kans, ik dacht echt dat ik dood zou gaan”, klonk het bij het slachtoffer.

Uiteindelijk gooide hij de vrouw in de zetel, dwong hij haar onder bedreiging van een glasscherf om haar broek uit te doen en verkrachtte hij haar. “Het was pas toen ik het bloed in haar gezicht zag, dat ik besefte wat ik gedaan had. Ik ben meteen op mijn knieën gaan zitten en ik heb haar om vergiffenis gesmeekt”, zo sprak de man voor de rechter.

Cocaïne

Tijdens het onderzoek bleek dat de man de nacht voordien heel wat cocaïne gebruikte en maar liefst zeventig vrouwen online gecontacteerd had met de vraag voor seks tegen betaling. Door deze vaststellingen en omdat de man naakt de deur opende, is het volgens de rechter duidelijk dat de man voordien al het plan had bedacht om de vrouw te verkrachten. “En dat op uiterst brutale wijze”, zo luidt het vonnis.

Op basis van de verklaringen, foto’s en medische attesten over de verwondingen die bij de vrouw werden vastgesteld, wordt de man schuldig bevonden aan de verkrachting. Hij krijgt een celstraf van vijf jaar, waarvan 30 maanden met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn drugs- en seksuele problematiek. De man wordt verder ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 10.263 euro. “Ik voel me enorm in de val gelokt en ik weet niet hoe ik het mezelf moet vergeven dat ik die dag in mijn auto ben gestapt en zelf naar zijn thuis ben gereden”, zo huilde het slachtoffer voor de Tongerse rechtbank.