Peter Sagan houdt van Remco Evenepoel, maar niet van Wout van Aert: “Als persoon stelde hij mij teleur”

Het incident tussen Peter Sagan en Wout van Aert in de Tour twee jaar geleden is nog lang niet bijgelegd. In de elfde rit, met aankomst in Poitiers, ging de zege in een massaspurt naar Sam Bennett. Wout van Aert werd gehinderd door Peter Sagan en werd derde. De Slovaak werd door de jury gedeclasseerd. Van Aert kon er niet mee lachen en net voorbij de aankomst stak hij een middenvinger op naar Sagan. Twee jaar later was er opnieuw een incidentje in de Tour. In de derde rit klaagde Sagan over Van Aert en kreeg hij enkele verwensingen naar het hoofd. Al was onze landgenoot zich van geen kwaad bewust.

De twee kampioenen hebben het nog steeds niet bijgelegd, dat bleek tijdens een interview van het Italiaanse La Gazzetta dello Sport met Sagan toen hij een vraag kreeg over Wout van Aert. “Hij is een groot kampioen. Maar tijdens de Tour beledigde hij me en daarvoor heb ik nog geen excuses gekregen. Hij stelde me als persoon teleur. Ik wacht tot hij naar mij toekomt, want ik zal niet naar hem gaan. En ik denk dat hij zelf ook begrijpt waarom dat zo is.”

Over Remco Evenepoel heeft Sagan wel lof: “Hij is als wereldkampioen een heel goede ambassadeur. Ik wens hem het allerbeste.”