‘Hotel römantiek’-kandidaat Marcel (83) overleden

De 83-jarige Marcel, die recent nog te zien was in het jongste seizoen van ‘Hotel römantiek’, is overleden. Zender Eén deelde het nieuws donderdagmiddag via sociale media. “We wensen zijn familie en vrienden veel warmte toe.”

Marcel was dit jaar de oudste van de 28 kandidaten, maar hij was allesbehalve uitgerangeerd. Hij was lid van een wielerclub, ging nog elke week zwemmen en maakte dagelijks een wandeling van vijf kilometer om zijn krant te gaan halen. De oorzaak van zijn overlijden is momenteel niet bekend, maar voor de andere deelnemers komt het onverwacht.

“Vorige woensdag waren we nog samen met de hele groep”, antwoordt deelneemster Brigitte. “We zullen hem missen. Rust zacht, Marcel.”

“We gaan je missen”, schrijft ook deelneemster Roosje. “Sorry dat ik te hard aan je snor getrokken heb. We hadden een goeie band nadien, en hebben nog samen veel gebabbeld en genoten van het zonnetje. Dat zonnetje dat jij ook was, daar in Cappadocië.”

Marcel is afkomstig uit Wommelgem en nam als gescheiden man deel aan ‘Hotel Romantiek’. Hij werkte als vrachtwagenchauffeur voor het leger en zag zo heel wat van de wereld. Hij was nog steeds lid van de oud-paracommandoclub.