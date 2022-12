Roberto Martinez over zijn plannen na Poolse interesse: “Je weet nooit wat toekomst brengt”

Voor Roberto Martinez kwam er twee weken geleden met de uitschakeling in de groepsfase op het WK in Qatar een einde aan een ambtstermijn van meer dan zes jaar als bondscoach van België, waarvan de laatste jaren ook als technisch directeur. In Polen is hij in beeld als nieuwe bondscoach: “Pas vanaf januari voer ik gesprekken.”

Waar de toekomst van Roberto Martinez ligt, is nog niet geweten. In Polen zien ze in hem alvast de ideale opvolger van Czeslaw Michniewicz. Die loodste de Poolse nationale elf in Qatar naar de 1/8ste finales, maar krijgt in eigen land kritiek te slikken vanwege het geleverde spel en het is dan ook niet zeker dat de optie in zijn eind dit jaar aflopende contract gelicht zal worden.

“Formeel heb ik nog een contract met de Belgische Voetbalbond”, vertelde de afscheidnemende bondscoach donderdag in een interview bij SportoweFakty van het Poolse Wirtualna Polska. “Momenteel voer ik dan ook geen gesprekken. Pas vanaf januari is dat mogelijk, maar ik wil ook wat rusten bij mijn familie. Een club of opnieuw een nationale ploeg? Specifieke plannen heb ik niet. Je weet nooit wat de toekomst voor je in petto heeft.”

Voor Martinez werd het in Qatar een afscheid in mineur bij de Rode Duivels. “Dat was het pijnlijkste moment als bondscoach. Op de vorige twee grote toernooien wonnen we alle wedstrijden in de groepsfase. In Qatar kwamen we dus in een nieuwe situatie terecht. Dat heeft me toch wel verrast. In die eerste twee wedstrijden haalden we niet ons normale niveau. Canada was er nog maar voor de tweede keer bij op een WK en was dus ambitieus en gemotiveerd. En Marokko liet meteen zien hoe sterk het is. In de derde wedstrijd tegen Kroatië speelden we wel goed, maar wilde de bal er niet in. We waren er nochtans enkele keren dichtbij.”