ECB verhoogt rente tot 2,50 procent, Belfius eerste grootbank die spaarrente optrekt

Het belangrijkste rentetarief, de rente die banken betalen om geld een week te lenen bij de ECB, stijgt naar 2,5 procent. Dat is het hoogste niveau sinds eind 2008. De depositorente gaat naar 2 procent. Dat is de rente die banken krijgen als ze overtollig geld kort parkeren bij de ECB. Dat tarief was jarenlang negatief om banken te stimuleren het geld in de economie te pompen.

De instelling uit Frankfurt zegt dat “de rentetarieven nog aanzienlijk in een gestaag tempo zullen moeten stijgen” om weer naar de inflatiedoelstelling van 2 procent op middellange termijn te kunnen gaan. Een hogere rente maakt leningen voor bedrijven en particulieren duurder.

Inflatieverwachtingen bijgesteld

De ECB stelde haar inflatieverwachtingen voor de eurozone naar boven bij. In 2022 gaat ze nu uit van 8,4 procent. Dat zou volgend jaar zakken naar 6,3 procent. In 2024 zou het nog gaan om 3,4 procent en in 2025 om 2,3 procent, wat nog altijd boven de doelstelling ligt.

Vanaf maart gaat de ECB ook haar obligatieportefeuille afbouwen “in een gelijkmatig en voorspelbaar tempo”. Tot het einde van het tweede kwartaal van 2023 zal de afname gemiddeld 15 miljard euro per maand bedragen, luidt het.

Belfius

Meteen na de aankondiging van de ECB maakte Belfius bekend dat het de rente op een gewone spaarrekening optrekt van 0,11 naar 0,5 procent. Het is daarmee de eerste Belgische grootbank die dat doet. Een aantal kleinere spelers hadden de voorbije weken de rente al opgetrokken. Belfius verwijst naar de nieuwe renteverhoging van de ECB. Die verhoging bevestigt dat de rentestijging “van structurele aard is”, aldus Belfius.

Op de klassieke spaarrekening geeft Belfius vanaf 2 januari volgend jaar 0,35 procent basisrente, in plaats van 0,01 procent vandaag. De getrouwheidspremie gaat van 0,10 naar 0,15 procent. Alles samen bedraagt de nieuwe rente dus 0,5 procent, tegen 0,11 procent vandaag - de wettelijke minimumrente.

De bank lanceert ook een nieuwe spaarrekening, de Belfius Fidelity spaarrekening. De totale rente bedraagt er 0,8 procent: 0,15 procent basisrente en 0,65 procent getrouwheidspremie. Het gaat om een spaarrekening “voor klanten die op langere termijn een bedrag willen sparen dat normaal gezien niet binnen het jaar zal worden aangesproken”. Voorwaarde is dat het geld 12 maanden op de rekening blijft staan. “Het is bedoeld voor klanten die op langere termijn geld willen opzij zetten voor een specifiek doel of project”, klinkt het bij de bank.

Beurzen omlaag

Als reactie op de aankondiging van de ECB duiken de Europese beurzen diep in het rood. De Brusselse Bel20 ging 1 procent in het rood, in Frankfurt ging de Dax (-1,9 procent) naar het laagste punt in bijna een maand. Ook de CAC40 in Parijs dook tot 2,5 procent in het rood.

Op de obligatiemarkten gingen de rentes van de eurolanden omhoog. De Belgische tienjaarsrente steeg na het rentebesluit naar 2,7 procent.