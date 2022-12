Politie schiet twee keer in een jaar tijd iemand dood in zone Beringen-Ham-Tessenderlo

Beringen/Ham/Tessenderlo

Het is de tweede keer in ruim een jaar tijd dat de politie Beringen-Ham-Tessenderlo iemand doodschiet. Op 29 oktober vorig jaar schoot de politie een man dood in de Kerstmisstraat in Beringen. Het ging om de vader van een gezin met twee kinderen. De politie was opgeroepen omdat er zich verontrustende feiten zouden afspelen in een woning. Toen ze ter plaatse kwamen, stormde de bewoner met een mes af op de agenten. Eén van de politieagenten trok zijn dienstwapen en loste meerdere schoten. De dolgedraaide man kwam daarbij om het leven. Het comité P. stelde een onderzoek in naar de schietpartij. Ruim een jaar na de feiten is het dossier nog in handen van het Parket Limburg. Het onderzoek is niet afgerond.

(BvdB)