COLUMN. Medewerkers Natuurhulpcentrum schuiven met kajak over het ijs om vogels te redden

De eerste winterprik zorgt voor de meeste wilde dieren niet zo dadelijk voor problemen. Meestal hebben ze op dit ogenblik immers nog een goede vetreserve. Maar toch kregen we de afgelopen week enkele slachtoffers van de koude binnen in het Natuurhulpcentrum. En dan gaat het altijd over dieren die om een of andere reden al wat verzwakt zijn. Egels die nog rondlopen in die vrieskoude komen heel snel in de problemen. We moesten ook al enkele vogels van het ijs halen. Vastgevroren zijn ze meestal niet, dat gebeurt pas bij nog extremere vorst. Maar door dat ze al wat verzwakt zijn, verkleumen ze zodanig dat ze niet meer van het ijs geraken. En dan is de enige kans op redding dat een van onze medewerkers per kajak over het ijs naar hen toe schuift. Voor een vogel is dat even schrikken, maar dat is even later snel vergeten als in het Natuurhulpcentrum een warm verblijf en voeding klaarstaat. De bijgaande foto is gemaakt op het oud kanaal in Bocholt en de gans is ondertussen al weer wat aangesterkt en helemaal opgewarmd. Ook redder van dienst Bart is opgewarmd en staat klaar voor de volgende opdracht.

