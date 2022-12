Greenyard Maaseik haalt Baghdady binnen als vervanger voor geblesseerde Nikkinen

Greenyard Maaseik heeft zich versterkt met Robin Baghday. De 23-jarige Zwitser - een receptiehoekspeler van 2m05 - is de vervanger van Veeti Nikkinen, die nog een hele tijd out is met een dubbele hernia.

LEES OOK. Maaseik veegt Amriswil van het terrein en speelt ook na Nieuwjaar nog Europees

Baghdady stamt uit een echte volleybalfamilie. Mama Juliane Schlipf is voormalige Duits international, papa Jalal kwam dan weer voor Iran uit en speelde ook in Duitsland en Zwitserland. Robin begon zijn profcarrière bij Amriswil (de ploeg die woensdag een pandoering kreeg van Maaseik), trok dan twee seizoenen naar Canada en speelde sinds 2020 in Duitsland. Eerst bij Berlijn, vorig seizoen in Frankfurt. Die laatste club ging vlak voor de competitiestart failliet, waardoor Baghdady zonder ploeg zat. Nu wordt hij dus opgepikt door Maaseik, dat op zoek was naar een vervanger voor Nikkinen. Het is zelfs onzeker of de Fin dit seizoen nog in actie zal kunnen komen.

“Een goede transfer van Maaseik”, zegt Christophe Achten. De Maaseikenaar, nu als coach aan de slag bij Aalst, had de jonge Zwitser vorig seizoen onder zijn hoede bij Frankfurt. “Robin heeft heel veel in zijn mars. Het kan een grote worden. Zijn eerste opdracht: fysiek in orde geraken.”

De licentie van Baghdady is al in orde. De Zwitser is dus inzetbaar voor het bekerduel tegen Roeselare, zaterdag.