Uitdaging voor zowel mens, als materiaal: alles wat u moet weten van de ‘sneeuwcross’ in Val di Sole

Waar ligt Vermiglio?

Vermiglio ligt op de grens van Trentino en Lombardije, op de grens ook van Dolomieten en Alpen. Op een hoogte van 1261 meter is sneeuw zo goed als altijd gegarandeerd. U kunt uiteraard veel meer dan ‘sneeuwfietsen’: alpijnse ski en langlauf zijn er prominent aanwezig. Vermiglio maakt deel uit van de toeristische regio Val di Sole. ’s Zomers wordt hier vol op fietsen ingezet, zowel mountainbike als het klassieke wegfietsen. Met de nabijheid van de Passo Tonale en iets verderop de befaamde Stelvio zijn er mogelijkheden zat. Voor wie nog snel besluit om naar Italië af te zakken: u betaalt 15 euro inkom maar moet uw ticket wel op voorhand hebben gekocht via de site van de organisatie: www.valdisolebikeland.com/it/uci-cyclo-cross-world-cup-2022/

Hoe ver is het rijden?

Dat is afhankelijk van welke route u wil volgen maar u moet toch minstens duizend kilometer in de wagen zitten. Vliegen kan via de luchthavens van Milaan/Bergamo. Ook Innsbruck is een optie maar u moet sowieso nog enkele uren in een huurauto zitten.

Waarom in de sneeuw?

De belangrijkste reden ligt in de olympische ambitie van het veldrijden. Een plaats op de Zomerspelen is schier onhaalbaar. Dus mikt de UCI op de Winterspelen en dan is de aanwezigheid van sneeuw of ijs een eerste, veel bepalende voorwaarde. Dat ‘Val di Sole Bikeland’ volop inzet op fietsen, was een bijkomende troef. Val di Sole organiseert ’s zomers internationale mountainbike-wedstrijden zodat de eerste contacten tussen enerzijds UCI en anderzijds de organisatie snel gelegd waren.

Hoe ziet het parcours eruit?

Onderstaand beeld dateert van enkele dagen geleden. Sneeuw gegarandeerd. Het parcours is lichtjes gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Er zijn twee bijkomende ‘sneeuwheuvels’ gecreëerd waar de renners over moeten en de lus licht dichter tegen het bos. Het wordt sowieso een ‘technische’ uitdaging voor zowel mens als materiaal.

© ValdiSoleBikeLand

Hoe was het vorig jaar?

Leuk, zeer leuk! De sneeuw en het omringende decor zorgde niet enkel voor mooie beelden maar ook voor spannende wedstrijden. Vooral bij de vrouwen! De wereld maakte kennis met Fem van Empel die in Italië haar eerste Wereldbeker won na een bloedstollend duel met Marianne Vos. Bij de mannen was er minder spanning maar dat kon de Italianen niet echt deren. Met Wout van Aert konden ze immers genieten van één van de grote sterren van de koers. Een ex-winnaar van Milaan-Sanremo én Strade Bianche, daar lustten de tifosi wel pap van.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uitslag vrouwen 2021:

1. Fem van Empel (Ned)

2. Marianne Vos (Ned)

3. Magalie Rochette (Can)

4. Eva Lechner (Ita)

5. Denise Betsema (Ned)

Uitslag mannen 2021:

1. Wout van Aert

2. Michael Vanthourenhout

3. Tom Pidcock (GBR)

4. Eli Iserbyt

5. Quinten Hermans

Wat wordt het dit jaar?

Bij de mannen is het deze keer uitkijken naar Mathieu van der Poel. Wout van Aert en Tom Pidcock zijn deze keer niet van de partij, de Nederlander komt vanuit Spanje overgevlogen voor een parcours waar hij nu al naar uitkijkt. Wereldbekerleider Laurens Sweeck is deze keer uiteraard ook van de partij, net als Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch duikt ook een eerste keer het veld in.

Bij de vrouwen krijgen we meer dan waarschijnlijk opnieuw een duel tussen Fem van Empel en Puck Pieterse. De nummer drie van vorig jaar, Magali Rochette, is ook opnieuw van de partij en de verrassende nummer drie van het WK veldrijden (en op de weg), Silvia Persico, draagt de hoop van de Italianen.

Programma?

De wedstrijden vinden, in tegenstelling tot de andere WB-manches, wel degelijk op zaterdag plaats. Dit om de concurrentie met de finale van het wereldkampioenschap voetbal te vermijden. De vrouwen starten om 13.00 uur, de start van de mannen wordt gegeven om 14.30 uur.

Belangrijkste deelnemers?

Mannen: Mathieu van der Poel (Ned), Corné van Kessel (Ned), Stan Godrie (Ned), Pim Ronhaar (Ned), Jens Adams, Thijs Aerts, Vincent Baestaens, Eli Iserbyt, Lander Loockx, Witse Meeussen, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte, Toon Vandebosch, Michael Vanthourenhout, Gianni Vermeersch, Kevin Kuhn (Zwi), Gioele Bertolini (Ita).

Vrouwen: Ceylin del Carmen Alvarado (Ned), Manon Bakker (Ned), Fem van Empel (Ned), Puck Pieterse (Ned), Maghalie Rochette (Can), Eva Lechner (Ita), Silvia Persico (Ita), Kiona Crabbé, Alicia Franck, Fleur Moors, Jinthe Peeters, Xaydee Van Sinaey, Laura Verdonschot, Krystina Zemanova (Tsj), Kata Blanka Vas (Hon), Marie Schreiber (Lux).

Tussenstand wereldbeker?

Mannen: 1. Laurens Sweeck 266 punten; 2. Eli Iserbyt 249 ptn; 3. Michael Vanthourenhout 229 ptn; 4. Lars van der Haar (Ned) 205 ptn; 5. Niels Vandeputte 148 ptn.

Vrouwen: 1. Fem van Empel (Ned) 330 ptn; 2. Puck Pieterse (Ned) 225 ptn; 3. Denise Betsema (Ned) 181 ptn; 4. Inge van der Heijden (Ned) 171 ptn; 5. Shirin van Anrooij (Ned) 159 ptn.

Hoe te volgen op televisie?

De wedstrijden zijn live te bekijken op het open kanaal van Telenet Play Sports. De uitzending start om 12.30 uur. Daarnaast is de koers ook te bekijken op Proximus Pickx en Eurosport 1. Wie online wil kijken: Eurosport Player/GCN+ voorzien een stream.