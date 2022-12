Vijverketting binnen natuurgebied Caetsweyers in Diepenbeek wordt hersteld

Natuurgebied Caetsweyers ligt ten zuiden van het industriegebied Genk-Zuid tussen Lutselus en Rozendaal in Diepenbeek. “De Kaatsbeek voedt in dit gebied acht grote vijvers die met elkaar verbonden zijn”, legt Karel Stevens, projectmanager De Wijers bij Vlaamse Landmaatschappij (VLM), uit. “Die vijvers vullen zich elk met een deel van het water en zuiveren het op natuurlijke wijze voor het opnieuw in de Kaatsbeek loopt. Die bevloeit op haar beurt het natuurgebied Dorpsbemden-Pomperik met helder water.”

Viskweek

Jarenlang dienden de Caetsweyers voor viskweek maar die functie zijn ze de jongste decennia kwijtgeraakt omdat het aangepaste onderhoud niet meer gebeurde. “Op de bodem is daardoor een dikke sliblaag gevormd, ontstaan door afvallende bladeren en vegetatie die almaar harder de vijvers overwoekerde. Daardoor verloren de vijvers merendeel hun zuiverende functie”, zegt Juul Adriaens van VLM. “Met middelen van Blue Deal kunnen we het complete vijversysteem aanpakken. Daarvoor trekt Vlaanderen 1,7 miljoen euro uit.”

Bever

“De vijvers worden eerst drooggelegd, zodat de sliblaag eruit kan. Aansluitend wordt het sluizensysteem hersteld, samen met de op- en aflaten tussen de vijvers, zodat we ze weer elk apart kunnen laten leeglopen. Tegelijk voorzien we daarbij ook extra bescherming tegen de bever, die de weg naar het terrein gevonden heeft. Als alles weer actief wordt, kan het vijvergebied opnieuw ecologisch beheerd worden. Daarnaast worden ook de oevers van de vijvers afgeschuind wat ze hun natuurlijker uitzicht bezorgt en de dijken worden verstevigd om dijkbreuken te voorkomen. Zo worden de Caetsweyers weer een gezond vijversysteem dat plaats biedt aan grote waterpartijen, waar heel wat fauna en flora kunnen gedijen.”

(dj)