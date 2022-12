Zo hou je die wollen wintertrui pluisvrij

Om te weten hoe je pluisjes kunt voorkomen, is het handig om te begrijpen waar ze vandaan komen. Het is eigenlijk simpel. De stof waaruit je kledij gemaakt is, bestaat uit vezels. Die kunnen loskomen. Door wrijving kunnen die losgekomen vezelstukjes samenklitten tot bolletjes. Er zijn een aantal materialen waarbij dat sneller gebeurt, denk aan wol, kasjmier, angora, maar ook polyester, polyamide en acryl. Gebreide kledingstukken gaan sneller pluizen, omdat de afstand tussen de garens groter is.

Toch fan van die wollen pull? Dan kun je proberen om het pluizen tot een minimum te beperken als je rekening houdt met enkele tips.

Voorkomen is beter dan genezen

Wolsoorten hoef je eigenlijk niet vaak te wassen, de stof reinigt zich vanzelf. Als je kledingstuk niet echt vuil is, kan het volstaan om het een nacht te laten luchten. Wil je toch wassen? Doe dat dan binnenstebuiten en/of in een waszakje. Dat zorgt ervoor dat de wrijving met andere kledij − en dus ook het gevaar op pluisjes − beperkt blijft.

Wees voorzichtig met het wasmiddel dat je gebruikt. Shampoo of conditioner voor je haar kan wonderen doen om de stof weer zacht te maken. Let daarentegen op met wasverzachter, soms kan die net voor meer pluis zorgen. Je wollen stuk met de hand wassen in een lauwwarm sopje draagt de voorkeur boven een wasbeurt in de machine. En ook het gebruik van de droogkast is niet aan te raden. Laat je een trui in een delicate stof drogen, dan kan je dat best niet op een wasrek of kapstok doen, maar gewoon mooi liggend op een handdoekje. Nog een tip: leg je kledij voor een nachtje (in een zakje) in de vriezer. Door de koude trekken de vezels samen, komen ze minder snel los en krijg je minder snel pluis.

Toch pluisjes? Zo verwijder je ze

Was je je wollen trui niet vaak, volg je altijd de instructies op het label en heb je toch last van pluisjes? Die kan je simpel verwijderen met een nagelschaartje. Trek de bolletjes nooit los met de hand. Zo kan je het probleem net erger maken.

Wanneer er veel pluisjes zijn, ben je wel even bezig met je nagelschaartje. In dat geval kan je ervoor kiezen om je kleding te scheren met een scheermesje. Zorg er wel voor dat je dat doet op een mooi recht en glad oppervlak, om te vermijden dat je de stof zou beschadigen. Voelt de scheermesjesmethode te riskant? Dan kan je ook een elektrische pluizenverwijderaar kopen.

Gaat het om weinig hardnekkige pluisjes, dan kan een kledingroller, of gewoon een rolletje plakband dat je rond je vingers aanbrengt (met de klevende zijde naar buiten), ook soelaas bieden.