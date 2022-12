Bijna fataal: agente ligt verstijfd op de grond nadat ze bij verkeerscontrole per ongeluk in contact komt met levensgevaarlijke stof

De Amerikaanse politie van Tavares heeft opmerkelijke bodycambeelden gedeeld van een reddingsactie dinsdag. Enkele agenten waren een auto aan het controleren toen agente Courtney Bannick per ongeluk in aanraking kwam met de levensgevaarlijke stof fentanyl. De vrouw had een overdosis binnen en was helemaal van de kaart. Gelukkig handelden haar collega’s snel, anders kon het fataal afgelopen zijn.

In poedervorm in een opgerold dollarbiljet, zo trof Courtney de fentanyl aan in een wagen die zij en haar collega’s aan het doorzoeken waren. Levensgevaarlijk, want in sommige varianten volstaat een simpele aanraking om te sterven. De krachtige pijnstiller wordt normaal gezien dan ook alleen maar in de vorm van een pleister voorgeschreven. Maar Bannick droeg handschoenen tijdens de controle, hoe kreeg ze de overdosis dan binnen? De politie vermoedt dat een stevige rukwind de drugs in haar systeem geblazen heeft.

Al snel kreeg Courtney ademhalingsproblemen en pijn aan de borst. Ze viel enkele keren flauw en leek te stikken. Eén van haar collega’s legde haar op de grond en diende drie dosissen Narcan toe. Dat is een noodmiddel dat wordt toegediend bij overdosissen. Niet veel later werd ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen is bekend dat ze volledig zal herstellen.

“Ik ben wel geschrokken van de bodycambeelden, het is alsof ik al dood ben”, vertelde ze achteraf. “Maar ik ben erg blij dat ik het nog kan navertellen.” Bannick drong er zelf op aan om de harde beelden te verspreiden. “Mensen moeten zich bewust worden van de gevaren van fentanyl.”

