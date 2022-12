Honderden lopen dit weekend 24 uur voor Warmste Week in Hoeselt

Het evenement start op zaterdag 17 december om 14 uur aan vernieuwde looppiste ter Kommen. Deelnemers krijgen een borstnummer waarmee automatisch hun gelopen rondjes worden bijgehouden, naar analogie van de Warmathon. “Het parcours zal sfeervol worden ingekleed, er zijn opzwepende beats. Het kan dus perfect dat je middenin de nacht als loper wat rondjes komt maken. Elke deelnemer krijgt ook een lichtgevende kerstmuts”, vertelt Wim Hellinx. “Zelfs de brandweer zal komen meelopen in volledige uitrusting.” Het inschrijvingsgeld van 10 euro (5 euro tot 16 jaar) gaat naar De Warmste Week.

Ook de brandweer komt meelopen in volledige uitrusting. — © RR

Fietsen

Er wordt niet alleen gelopen, maar ook gefietst. “Enerzijds kan je gedurende 24 uur lang op rollen fietsen. Per kwartiertje betaal je 2 euro voor het goede doel. Je kan op zondagochtend om 9 uur ook deelnemen aan grote fietstochten van 25 km, 50 km of 75 km.”

Vuurspuwer en glühwein

De organisatie is in handen van Hoeselt Run en Sportdienst Hoeselt. “Heel wat verenigingen werken mee om er een gezellig en warm evenement van te maken. Zo zorgt de Gezinsbond Hoeselt voor kinderanimatie en vuurspuwer. Drumband Alt-Hoeselt onderneemt een muzikale optocht op het parcours. Popkoor Pop On The Rocks geeft op zondagochtend een swingend concert. Atletiekclub ADD zorgt voor warme choco en glühwein. Er is ook warme soep, jenever en veel ander lekkers te verkrijgen. Bovendien zal jeugdhuis ’t Fabriek 24 uur lang geopend zijn om mee te werken aan dit feest. Het hele weekend door vinden er activiteiten plaats.”

Meer info: www.hoeseltrun.be