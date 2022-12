Renners van gestopte B&B Hotels zoeken zich een uitweg: AG2R-Citroën lonkt naar Franck Bonnamour

Pierre Rolland (36) nam eerder op de week een drastische beslissing door te stoppen. Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ en normaal de lead-out van Mark Cavendish) is ondertussen al overgenomen door Alpecin-Deceuninck. Stephen Williams (eveneens op de shortlist van ploegmanager Jérôme Pineau) zit bij Israel-Premier Tech. De Italiaan Luca Mozzato rijdt volgend seizoen voor Arkéa-Samsic.

Renners als de 23-jarige Alain Boileau (VC Rouen 76) en de even jonge Maxime Chevalier (Laval Cyclisme 53) besloten ondertussen naar de elite zonder contract terug te keren. De bijna 40-jarige Cyril Lemoine heeft in de gaten dat het zéér moeilijk wordt om nog een laatste keer Parijs-Roubaix te rijden, wat zijn initiële bedoeling was.

Resten o.a. nog Jens Debusschere, Eliot Lietaer en Jordi Warlop die bezig zijn aan een intense speurtocht naar alsnog een nieuwe werkgever. De hoop dat ze financieel nog iets recupereren van het bestaande contract voor 2023 is redelijk klein gezien de structuur achter het team heeft opgehouden te bestaan.