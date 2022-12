Vlijmscherpe pinnen tegen duiven moesten fietsers tegenhouden: “Wie doet nu zoiets?”

Mariakerkenaar Ken deed woensdagmorgen een onaangename ontdekking tijdens een fietstocht. Een onverlaat had over het fietspad van het Westerringspoor in Gent anti-duivenstrips gelegd, met vlijmscherpe pinnen.

Ken ontdekte de strips rond 8 uur, aan het kruispunt met de Eeklostraat – nota bene vlak bij basisschool Sint-Lieven in Kolegem, een wijk in Mariakerke (Gent). Die strips vind je normaal gezien op vensterbanken of dakgoten, om te voorkomen dat duiven of andere vogels er zich komen nestelen. Erover fietsen zou gegarandeerd tot een lekke band leiden of ergere gevolgen kunnen hebben. (Lees verder onder de foto)

Deze strips lagen op het fietspad. — © if

De bezorgde burger nam de strips mee naar huis en plaatste er een foto van op Facebook. Daar zorgde het voor geshockeerde reacties. “Wie doet nu zoiets?”, vraagt een andere Mariakerkenaar zich af.

Gelukkig is de onaangename ontdekking een alleenstaand geval. Volgens de politie hoeven we ons geen zorgen te maken over een nieuwe misplaatste trend. “Ik heb geen weet van andere gevallen”, zegt politiewoordvoerder Dirk De Sutter.