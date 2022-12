F1-seizoen opent in 2024 in Saoedi-Arabië

Het Formule 1-seizoen gaat in 2024 voor het eerst van start in Saoedi-Arabië. Dat blijkt uit een aankondiging van de Australische deelstaat Victoria waarin staat dat Melbourne tot minstens 2037 gastheer is van een race in de koninginnenklasse van de autosport.

“Onderdeel van de deal is dat Melbourne tussen 2023 en 2037 minstens vier keer de openingsrace van het F1-seizoen zal organiseren. Uit respect voor de ramadan vindt de eerste race in het F1-seizoen 2024 plaats in Saoedi-Arabië”, zo klinkt het in het persbericht.

In 2024 begint de ramadan op 10 maart, de vastenmaand loopt tot en met 8 april. Dat zou betekenen dat het F1-seizoen dat jaar waarschijnlijk in het begin van maart aanvangt. Een officiële bevestiging voor de precieze data is er nog niet.

Het komende Formule 1-seizoen begint op 5 maart 2023 in Bahrein. Het Saoedische Jeddah ontvangt op 19 maart de tweede Grote Prijs. Op het nieuwe Jeddah Corniche Circuit wordt sinds vorig jaar gereden.