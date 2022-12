Frans president Emmanuel Macron verdedigt zich tegen kritiek op aanwezigheid in Qatar

Tegen de achtergrond van de vele controverses en het geruchtmakende corruptieschandaal in het Europees Parlement heeft de Franse president Emmanuel Macron voor aanvang van de Europese top in Brussel zijn aanwezigheid op de halve finale van het Franse elftal op de Wereldbeker Voetbal in Qatar verdedigd.

“Ik neem dat volledig op mij”, antwoordde Macron op vragen. “Ik stond vier jaar geleden achter het Franse elftal toen het WK in Rusland was en ik sta nu ook achter hen in Qatar”. Het Franse staatshoofd bevestigde at hij zondag opnieuw naar het land reist voor de finale van Les Bleus tegen Argentinië. Over de vermoedelijke omkopingszaak hield Macron zich op de vlakte. “Justitie moet zijn werk doen”, klonk het. “We moeten de feiten kennen, weten wie betrokken is en vervolgens de gepaste maatregelen nemen”.

Officieel verluidt enkel dat het om een Perzische Golfstaat gaat, maar aangenomen wordt dat Qatar betrokken bij de omkopingszaak die het Europees Parlement op zijn grondvesten doet daveren. Eén van de vicevoorzitters, Eva Kaili, verloor deze week haar prestigieuze functie nadat ze was opgepakt op verdenking van het aannemen van grote geldsommen om de belangen van Qatar in het Europees Parlement te verdedigen. Ook een voormalig Europarlementslid zit nog steeds in de cel.

De affaire speelde zich af in het Europees Parlement, maar de Belgische premier Alexander De Croo beseft dat de zaak afstraalt op alle Europese instellingen. “Dit doet ons echt geen deugd in Europa en voor het beeld dat de rest van de wereld van ons heeft”, beaamde hij. “Een aantal mensen die het slecht menen met ons lachen daarmee”. De premier verwacht van Europees Parlementsvoorzitter Roberta Metsola dan ook dat ze “met voorstellen komt om het Europees Parlement transparanter te maken en meer externe controle te hebben”.

Metsola, die van verscheidene leiders felicitaties kreeg voor de wijze waarop ze de zaak tot dusver heeft aangepakt, zal de affaire aansnijden in haar traditionele toespraak aan het begin van de top. “Mijn boodschap is dat er geen straffeloosheid zal zijn en dat er niets onder de mat wordt geveegd”, verklaarde ze. De Maltese beloofde de hele werking tegen het licht te houden en alles te doen om ervoor te zorgen dat “het parlement niet te koop is”.