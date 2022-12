Europarlementsleden steunen hervormingen die corruptie moeten tegengaan

De resolutie komt er amper zes dagen nadat een reeks huiszoekingen door het Belgische gerecht ‘Qatargate’ deed ontploffen. De Golfstaat zou via omkoping de Europese besluitvorming hebben willen beïnvloeden, met het opzijschuiven van de Griekse Eva Kaili als vicevoorzitter rolde in het Europees Parlement al een eerste kop. Intussen lijkt de zaak verder uit te dijen naar Marokko.

Na een debat afgelopen dinsdag, stelden de verschillende fracties een gezamenlijke resolutie op over de zaak en over hoe zulke schandalen in de toekomst vermeden kunnen worden. Dat een zeer grote meerderheid van de parlementsleden de tekst vandaag/donderdag zou goedkeuren, lag dan ook in de lijn der verwachtingen: 541 parlementsleden duwden op het groene knopje, slechts 2 stemden tegen, 3 onthielden zich.

De parlementsleden stellen eerst en vooral vast dat de bestaande interne controle- en waarschuwingsmechanismen er “op dramatische wijze” niet in geslaagd zijn de corruptie op het spoor te komen. Zoals bekend waren het de Belgische inlichtingendiensten en het gerecht die de kat de bel aanbonden. Wanneer het corruptieonderzoek afgerond is en eventuele rechtszaken achter de rug zijn, wil het Europees Parlement een onderzoekscommissie oprichten om ook eventuele andere gevallen van corruptie en ongeoorloofde inmenging door derde landen, die de besluitvorming willen beïnvloeden, op het spoor te komen. Het wil in de toekomst ook een vicevoorzitter aanstellen die zich specifiek met integriteit en de strijd tegen corruptie en buitenlandse inmenging moet bezighouden.

Verder staat in de tekst dat het parlement zijn volledige medewerking zal verlenen aan het lopende onderzoek en dat het alle verdedigers van de Qatarese belangen de toegang tot zijn gebouwen tijdelijk wil ontzeggen. Zoals de verschillende fracties al tijdens het debat duidelijk maakten, moeten de regels op het vlak van transparantie en integriteit aangescherpt worden. Zo nemen de parlementsleden zich voor volledige transparantie over hun neveninkomsten voor de dag te leggen. Voor oud-parlementsleden én voor hoge ambtenaren moet een minimale afkoelingsperiode ingevoerd worden voor ze in de privésector aan de slag gaan, om draaideurpolitiek te vermijden.

De Europese Commissie wordt gevraagd een concreet voorstel voor de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan dat openstaat voor alle EU-instellingen neer te leggen.

Ook zegt het parlement alle wetgevende werk met betrekking tot Qatar op te schorten, vooral wat betreft visumliberalisering en de goedkeuring van de vorig jaar ondertekende luchtvaartovereenkomst. Ook geplande bezoeken van parlementaire delegaties aan het land worden uitgesteld.