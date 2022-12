“Geduld van Groen is op” over opvangcrisis

Het geduld van de groenen is op, klinkt Naji scherp. Ze geeft aan dat de regering wel degelijk mensen en middelen in de strijd gooit om de opvangcrisis aan te pakken. “Maar het is al lang duidelijk dat dit niet voldoende is. Het mag ondertussen wel duidelijk zijn dat de oplossingen van staatssecretaris De Moor lang niet voldoen”, aldus Naji.

Ze benadrukt dat we in een rechtsstaat leven en dat de overheid wettelijk verplicht is opvang te voorzien. “Wat ons betreft zijn dat geen holle woorden. Het kan niet dat honderden mensen ’s nachts buiten slapen, vriestemperaturen of niet, en dat ze maanden moeten wachten vooraleer ze opvang krijgen.”

Het is voor Groen tijd om publieke gebouwen en mensen op te vorderen. Naji hoopt dat ook de andere regeringspartners hun gewicht stilaan mee in de schaal willen leggen. “We hebben lang het debat intern gevoerd, maar voor ons is het genoeg geweest. Tijd voor actie, want geen enkel mens hoort op straat te slapen. Wat de reden ook is.”