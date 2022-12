Lavendelhoeve vindt dan toch geen overnemer en eindigt met happy hour

De Lavendelhoeve, in de schaduw van de Herkenrodeabdij in Stokrooie, sluit eind dit jaar noodgedwongen de deuren. Dat gebeurt met een happy hour op tweede kerstdag. Ondanks een zoektocht is er geen overnemer gevonden.

“Met pijn in het hart”, zegt Miel Knaepen, die met een ploeg vrijwilligers de Lavendelhoeve gedurende 22 jaar draaiende hield. “Onze noodkreten in de media hebben helaas geen overnemer opgeleverd. We hadden ook gehoopt dat een officiële instantie zich zou melden, maar ook dat is niet gebeurd.”

“We gaan door tot op tweede kerstdag, wanneer we openen om 14 uur en we tussen 17 en 20 uur nog een extra happy hour organiseren om afscheid te nemen van iedereen. We ontvingen hier bezoekers uit alle werelddelen, van alle kleuren, van alle standen, van alle leeftijden, van alle strekkingen, van alle filosofieën, van alle religies, in alle fysieke en mentale hoedanigheden. Met plezier hebben we duizenden mensen gelukkig gemaakt met de momenten die ze hier hebben kunnen beleven.”

Afbouw

“In 2023 zal de Lavendelhoeve tijdelijk nog kunnen gereserveerd worden voor vergaderingen of voor een beperkte drink. En geplande, jaarlijkse vastgelegde activiteiten zullen uiteraard ook nog doorgaan. Zo lang de voorraad het toelaat, blijft ook de verdere uitverkoop van onze lavendelwinkel lopen, maar dan op afspraak”, zegt Miel.

(dj)