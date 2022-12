Alle diesels en benzines worden binnen paar jaar geweerd uit lage emissiezones: dit moet je weten

Wie met de auto Gent en Antwerpen binnen wil, zal dat vanaf 2031 niet meer met een dieselwagen kunnen doen. En vier jaar later worden ook alle benzinewagens geweerd uit het stadscentrum. Het is een gevolg van een beslissing van de Vlaamse regering, die de nieuwe normen voor de lage emissiezones (LEZ) vastlegde. Kan je er dan niet meer rijden? En wat met brommers en bussen? Zeker is alvast dat Vooruit, kanshebber om in een volgende Vlaamse regering te zitten, de strengere normen wil terugdraaien.