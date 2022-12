Vier wurgmoorden, en pas 25 jaar later ontmaskerd: assisenproces tegen Stephaan Du Lion gaat begin februari van start

LEES OOK. Seriedoder moet op één dag twee moorden nadoen, maar “hij herinnert zich niets meer”

Glazenwasser Stephaan Du Lion uit Deurne werd in oktober 2018 opgepakt voor de moord uit 1992 op Ariane Mazijn (30) in Antwerpen. Haar vriend had haar lichaam op 17 juni 1992 aangetroffen in een studio aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen. Ze werd gewurgd met een snoer en had ook verscheidene snij- en steekwonden.

Du Lion bleef jarenlang buiten schot, tot hij in 2015 veroordeeld werd voor een mislukte inbraak bij zijn vorige werkgever. Na de veroordeling kwam zijn DNA in de databank van veroordeelden terecht. Dat DNA kon gelinkt worden aan een spoor dat op het snoer werd teruggevonden, waarmee Mazijn gewurgd werd. Du Lion ging uiteindelijk over tot bekentenissen.

Snoer van krultang

In september 2019 werd de vijftiger ook aangehouden voor de moord op Eve Poppe (38), opnieuw na een DNA-match. Zij werd op 5 september 1997 gedood in haar appartement aan de Argentiniëlaan in de Antwerpse wijk Luchtbal. Ook zij bleek gewurgd met een touw en vertoonde verschillende messteken in de borststreek.

(Lees verder onder de foto)

Eve Poppe (links) en Ariane Mazijn (rechts). — © Dirk Vertommen, Faroek/VTM Nieuws

Du Lion bekende de moorden op Mazijn en Poppe en biechtte in oktober 2019 ook nog spontaan twee andere moorden uit de jaren negentig op. Lutgarda Bogaerts (28) werd op 10 juli 1993 gewurgd met de snelbinder van haar fiets in de buurt van het Albertkanaal in Oelegem. Maria Van den Reeck (46) werd op 24 november 1994 gewurgd met het snoer van een krultang in haar appartement aan de Stenenbrug in Borgerhout.

(Lees verder onder de foto)

Lutgarda Bogaerts — © Repro Hilde Van Geirt

Begin juni verwees de kamer van inbeschuldigingstelling Du Lion door naar het hof van assisen. Volgende week, op 21 december, vindt al een preliminaire zitting voor het assisenproces plaats. De inhoudelijke behandeling van het assisenproces begint op vrijdag 3 februari om 9 uur met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Vier dagen eerder, op maandag 30 januari, wordt de twaalfkoppige jury samengesteld.

LEES OOK. Dochter van seriemoordenaar Stephaan Du Lion spreekt voor het eerst: “Mijn vader heeft ook mijn leven kapotgemaakt”