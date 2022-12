100 kunstenaars in Genkse voorronde INBEELDprijs 2023

Volgend jaar komt ‘INBEELD’ naar Genk. Dit is een grote euregionale wedstrijd (in 2021 maar liefst 400 deelnemers) die zich richt tot niet-professionele beeldende kunstenaars, fotografen en videomakers uit Belgisch -en Nederlands Limburg. “De teller staat momenteel zelfs al op 100 deelnemers,” aldus een opgetogen Schepen van Cultuur Anniek Nagels, “Helaas kon niet iedereen op het startmoment aanwezig zijn, maar tijdens deze startvergadering bleek het enthousiasme al heel groot.”De kunstenaars gaan nu individueel aan de slag om hun inzending klaar te maken voor de voorronde. Via het opgelegd thema ‘Nieuwe Verlangens’ gaan ze aan de slag. “Van 25 maart tot 20 april 2023 presenteren zij hun originele werk in een grote Genkse voorronde. Een jury zal alle werken beoordelen en een handjevol laureaten doorsturen naar de grote finale,” aldus Anniek Nagels, “en nog een primeur: deze zal eveneens in Genk plaatsvinden.”Uit die finale zal een jury drie winnaars bekronen (goud, zilver en brons).Wil je nog meedoen aan de voorronde? Dat kan, er zijn nog enkele plaatsen vrij voor Genkenaren.