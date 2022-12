Aangespoeld lichaam in Oostende kwam om het leven na wanhoopsdaad

De vrouw die woensdagmiddag aanspoelde in Oostende, stapte zelf uit het leven. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer was afkomstig uit het Brusselse.

Het levenloze lichaam spoelde woensdag rond 12.40 uur aan op het strand ter hoogte van de Koningin Astridlaan in Oostende. De politie stelde met de hulp van de brandweer een perimeter in om de eerste vaststellingen te kunnen doen. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen werd ingelicht om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

Ondertussen is gebleken dat het slachtoffer een vrouw uit het Brusselse was. Volgens de eerste vaststellingen wijst alles in de richting van een wanhoopsdaad.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, en op zelfmoord1813.be.