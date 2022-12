Mick Schumacher verlaat Ferrari en wordt reserverijder bij Mercedes

Een verrassing was het niet. Ferrari had Mick Schumacher (23) twee seizoenen ondergebracht bij Haas, een team dat met Ferrarimotoren rijdt. Het zitje was in die motorendeal betrokken, maar na twee jaar was duidelijk dat Mick niet het talent van zijn vader heeft en niet in aanmerking komt voor een stoeltje bij la scuderia. Ferrari heeft Charles Leclerc en Carlos Sainz voor de lange termijn vastgelegd en was niet bereid een derde seizoen bij Haas te betalen. Het Amerikaanse team legde intussen de Deen Kevin Magnussen en de Duitser Nico Hulkenberg vast.

Mick Schumacher testte in de kleuren van Ferrari, maar racete er nooit voor. — © AP

Dat de samenwerking stopte, was al langer duidelijk, maar donderdag publiceerde Ferrari een mededeling met de officiële bevestiging: “Scuderia Ferrari en Mick Schumacher hebben samen beslist om hun samenwerking niet te verlengen, na vier jaar waarin Mick deel uitmaakte van de Ferrari Driver Academy. Mick kwam in 2019 bij de Ferrarifamilie via het programma voor jonge rijders en reed als een FDA-rijder twee seizoenen in de F2 met Prema Racing. Hij won drie races en de titel in 2020. Het daaropvolgende jaar maakte hij zijn F1-debuut met Haas. Hij racete daar twee seizoenen, nam de start in 43 races en scoorde 12 punten, met dit jaar een zesde plaats in de GP van Oostenrijk en een achtste in de GP van Groot-Brittannië. Daarnaast was hij reserverijder voor Scuderia Ferrari in het seizoen 2022. Scuderia Ferrari bedankt Mick voor deze vier seizoenen en de vele kilometers die we samen afgelegd hebben. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

LEES OOK.Mick Schumacher valt uit de F1: “Zijn naam is zijn grootste probleem”

Invaller bij Mercedes

Meteen daarna volgde een nieuwe aankondiging, dit keer van Mercedes. Het team waarmee vader Schumacher zijn comeback maakte en zijn laatste F1-seizoenen afwerkte, gooit nu een reddingsboei naar de zoon. Mick wordt reserve- en simulatorrijder, een rol die afgelopen seizoen was weggelegd voor Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries. Daarnaast zal hij ook marketingwerk voor zijn rekening nemen.

Mick Schumacher: “Ik ben heel blij en ga alles geven om bij te dragen tot de prestaties van Mercedes in deze competitieve en professionele omgeving. Ik vat dit op als een nieuwe start. De F1 is zo’n fascinerende wereld en je blijft altijd leren. Ik kijk ernaar uit meer kennis te absorberen.”

Teambaas Toto Wolff: “Mick gaat ons helpen de W14 te ontwikkelen en met twee jaar F1-ervaring zal hij klaar zijn om op het laatste moment in de auto te stappen als Lewis Hamilton of George Russell vervangen moeten worden.”