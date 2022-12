Dit Italiaans drankje met prosecco is hot op TikTok: “Hét aperitief voor de feesten”

Als we TikTok mogen geloven, aperitieven we tijdens de feestdagen allemaal met Negroni Sbagliato, of in het Nederlands: Negroni ‘Verkeerd’. — © Shutterstock

Als we TikTok mogen geloven, aperitieven we tijdens de feestdagen allemaal met Negroni Sbagliato, of in het Nederlands: Negroni ‘Verkeerd’. Waar komt het populaire drankje met bubbels vandaan? En hoe maak je het?

De Negroni Sbagliato: dat is Negroni met prosecco, in plaats van met gin. ‘Sbagliato’ is dan ook Italiaans voor ‘verkeerd’. Het drankje werd naar verluidt uitgevonden in Bar Basso in Milaan, ergens in de jaren 70. Of de barman zich vergist had of de gin gewoon op was, weet niemand met zekerheid. Wat wel vaststaat, is dat het beroemde aperitief dankzij de bubbels perfect is voor een toost op Kerstmis of oudejaarsavond.

Dat de Negroni Sbagliato hot is op TikTok, komt door een filmpje van streamingsdienst HBO dat viraal ging. Emma D’Arcy en Olivia Cooke van de hitserie House of the Dragon babbelen in de video over hun favoriete cocktail. Op de vraag wat hun lievelingsdrankje is, antwoordt actrice Emma D’Arcy: “Negroni sbagliato… met prosecco erin”. Het audiofragment wordt sindsdien veelvuldig gebruikt in TikTok-filmpjes.

(lees verder onder het filmpje)

Ingrediënten

3 cl Campari

3 cl rode vermout

3 cl prosecco (of ietsje meer)

1 schijfje sinaasappel

Zo maak je het

Doe de ingrediënten in een mooi glas, even roeren. Werk af met ijsblokjes en garneer met een schijfje sinaasappel. Prettige feesten!