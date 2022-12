GEMEENTERAAD. Bree wil omliggende gemeenten mee in (zwem)bad trekken

Bree

Gemeentebelastingen: Op de Breese raad passeerde het strategisch meerjarenplan 2020-2025 de revue. “Ondanks het feit dat we fors investeren in onder meer de sportinfrastructuur bij de scholencampus, blijft de personenbelasting op 8% en de gemeentelijke belasting op de roerende voorheffing 944 opcentiemen”, aldus schepen van Financiën Michel Theunissen (cd&v).

Zwembad: “Onder meer voor de bouw van een nieuw zwembad bij de scholencampus moeten we de nodige financiële middelen voorzien”, vervolgt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (cd&v). “We gaan hiervoor in zee met een private partner: die zal het zwembad financieren, bouwen, uitbaten en de energiekosten voor zijn rekening nemen. We hebben in de meerjarenplanning een fix van 850.000 euro als tegemoetkoming per jaar ingeschreven. Die overeenkomst loopt 30 jaar. Let wel: het bedrag van 850.000 euro is een ruime inschatting. We gaan ook nog bekijken of we andere omliggende gemeenten letterlijk en figuurlijk mee in het bad kunnen trekken zodat we de kostprijs kunnen drukken.” Sietse Wils (Verjonging): “In dit verband kan misschien de kaart van de naderende fusies getrokken worden? Op dit moment is het hieromtrent windstil, maar in de loop van de komende drie decennia zal Bree zeker gaan fuseren met een of meer buren die dan ook betrokken partij worden. Bovendien zullen ook heel wat scholen uit de omgeving van het zwembad gebruik willen maken.”

Rode Kruis: Omdat de laatste gebouwen van het voormalig ziekenhuis langs de Rode Kruislaan op korte termijn afgebroken zullen worden, moet het Rode Kruis Bree naar een andere locatie op zoek. Sietse Wils: “Er was sprake van dat men naar de lege kerk op de Vostert zou verhuizen: gaat dat door?” Liesbeth Van der Auwera: “Om financiële en praktische redenen is die piste afgesloten. Samen met het Rode Kruis zijn we volop bezig met het zoeken naar een alternatief.”