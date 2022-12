GEMEENTERAAD. Peer gaat 2,5 miljoen investeren in energiezuinig Poorthuis

Peer

Meerjarenplanning: De aanpassing van het meerjarenplan toont hoe de energieprijzen en inflatie inwerken op de gemeentefinanciën. Ondanks een evenwicht tussen uitgaven en inkomsten, is het beleid beducht voor een eventuele recessie. “Toch gaan we de lokale belastingen voor de inwoners niet verhogen”, stelde schepen voor Financiën Raf Nelis (cd&v). “Wel gaan we vanaf 2024 een indexatie doorvoeren van de belasting op toeristische overnachtingen: van 1,25 euro naar 1,5 euro. Belangrijk is dat we dankzij onder andere exploitatieoverschotten ons geplande investeringsprogramma kunnen afwerken en zelfs optrekken van 56,5 miljoen euro naar 59,5 miljoen euro. Hierin is slechts 15 miljoen ingeschreven als lening.”

Burgemeester Steven Matheï (cd&v) overliep de investeringen met als belangrijkste nieuwigheid een volledige energetische renovatie van ’t Poorthuis. “Hierbij zal het dak volledig vernieuwd worden, worden de ramen en de verwarmingsinstallatie vervangen, en komt er bijkomende isolatie. Dit gaat om een investering van 2,5 miljoen die jaarlijks voor een besparing van 140.000 euro zal zorgen.”

Oppositieraadslid Wesley Kolen (N-VA) reageerde dat het beleid de komende jaren doortastend opzoek moet naar antwoorden op vragen rond bestuurskracht. “Corona heeft het intergemeentelijke samenwerkingsverband versterkt en heeft ons geleerd dat we ondanks de eigen belangen ook goede zaken kunnen organiseren voor de hele regio”, reageerde Matheï. N-VA en Appel onthielden zich bij de stemming.

Klacht: Onafhankelijk raadslid Peter Smeets die niet aanwezig was, had in augustus een klacht ingediend over de werken aan de Deusterstraat bij het Agentschap Binnenlandse Bestuur. De werken zoals het breken van beton ter plaatse, zouden volgens hem niet gebeurd zijn conform het goedgekeurde bestek. De gemeenteraad nam nu kennis van afhandeling. “Als stad argumenteerden we dat het lastenboek geen bepalingen bevat over het verwerken van puin en geen verbod bevat voor het puinbreken op de werf. Het laat zelfs toe het gebroken beton te recupereren. De toezichthoudende overheid stelt dat die interpretatie correct is en volgt dus de klacht niet”, aldus burgemeester Matheï (cd&v).

Schepenwissel: Zoals afgesproken in het begin van de legislatuur zou in januari schepen Dirk Colaers (cd&v) zijn plaats afstaan aan nieuwkomer Steven Broekx. Dit wijzigt. Omdat schepen Lutgarde Ceyssens heeft beslist haar mandaat op 1 september neer te leggen, zal Steven haar plaats innemen en volgt Dirk zich volgend jaar zelf op.