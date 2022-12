Vanaf 22 december verkeer op andere brughelft van Maasviaduct E314 in Boorsem

Vanaf 22 december moet het verkeer op de E314 in Maasmechelen over de andere brughelft richting Nederland. Richting Lummen worden rijstroken op het wegdek versmald aangebracht. — © MMD/RR

De renovatie van het Maasviaduct in Boorsem (Maasmechelen) is bijna klaar in de richting van Nederland. Om die reden zal het verkeer vanaf donderdag 22 december 2022 over het nieuwe deel van de autosnelweg E314 mogen rijden.

Meteen na de kerstvakantie start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de renovatie van de noordkant van het viaduct, dat is rijrichting Lummen. De werken nemen nog tot de zomer in beslag.

“Om de veiligheid op en rond het viaduct in Boorsem te verhogen, ondergaat de brugconstructie sinds begin 2022 een grondige renovatie”, aldus minister Lydia Peeters van Mobiliteit en Openbare Werken. “De brug wordt stapsgewijs ontmanteld tot op het gewapend beton, waarna ze wordt hersteld. Ook onderaan het viaduct blijken vele plaatselijke betonherstellingen nodig. De autosnelweg wordt zorgvuldig opnieuw opgebouwd. De initiële planning van de werken schoof al enkele maanden op, omdat er meer betonherstellingen nodig bleken dan aanvankelijk ingeschat. Deze lokale ingrepen worden vooral onderaan het viaduct uitgevoerd. Ze zijn zeer arbeids- en tijdsintensief en lopen daardoor nog tot de zomer van 2023.”

Wisselen van rijbaan

In de nacht van woensdag 21 december op donderdag 22 december schuift AWV het verkeer, richting Nederland, op naar de vernieuwde zijde van het viaduct. Richting Lummen moet het verkeer rekening houden met versmalde rijstroken en werken in uitvoering. De snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur blijft geldig tot de zomer van 2023.

In april en mei 2023 zal de E314, afrit 33 (Maasmechelen) drie weekends afgesloten worden in de richting van Lummen voor het aanbrengen van geluidsreducerende asfaltering. Lydia Peeters: “Asfalt brengen we aan tussen het viaduct Boorsem en het ecoduct Kikbeek Opgrimbie. Voor de snelweg gebruiken we een type asfalt met prestatie-eisen voor geluidsarme toplagen. In deze drie weekends zijn er omleidingen die we tijdig aangeven.”

Meer info op www.wegenenverkeer.be/maasmechelen