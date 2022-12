Kerstmarkt Winterland draait weer op volle toeren in Hasselt

Ook de glijbaan is van haar en toen er een plaats vrijkwam voor een kraampje aarzelde ze niet om die in te nemen. "Wij staan hier al sinds 2015. Normaal verkopen wij oliebollen op de kermis. Dit hebben we nu ingeruild voor kaasfondue. Dus dit is eigenlijk een carrièreswitch", zegt Caroline Delforge.Dit jaar is het veel aangenamer, omdat niemand meer een mondmasker hoeft te dragen. Dat was vorig jaar echter wel het geval. Toen zaten we nog in volle coronaperiode. Ook het covid-safe ticket was toen verplicht. Het was op dat ogenblik wel heel druk, omdat Winterland één van de weinige kerstmarkten was die nog open was. "Wij zijn content om hier te staan zonder al die regeltjes. Misschien is het nu door de week wat minder, maar het weekend maakt dat zeker goed", aldus Caroline.