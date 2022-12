“Als papa vertrekt, wordt drie even twee”: Sarah De Bie, vrouw van Wout van Aert, brengt prentenboek uit over ouderliefde

Antwerpen/Herentals

Een topcoureur als Wout van Aert is zelden thuis, maar ook op verplaatsing is zijn gezin nooit uit zijn gedachten. Zo beschrijft zijn vrouw Sarah De Bie (27) het ook in Niets dan liefde, een prentenboek dat verschijnt op 4 januari, pal op de tweede verjaardag van hun zoontje Georges. Voor de tekeningen zorgde de Antwerpse illustratrice Laura Muls (36), die zelf ook zo’n kleine dreumes in huis heeft.