Premier De Croo waarschuwt op EU-top voor “de-industrialisering van Europa”

De Belgische premier Alexander De Croo heeft donderdag bij zijn aankomst op de Europese top in Brussel gepleit voor een gemeenschappelijk Europees antwoord op de hoge energieprijzen en de Amerikaanse staatssteun voor hernieuwbare energie. “We staan op een punt waar we riskeren te de-industrialiseren in Europa”, zo waarschuwde hij.

Terwijl de Europese industrie kreunt onder de torenhoge energiefacturen, wil de Amerikaanse regering met de Inflation Reduction Act vanaf januari meer dan 400 miljard dollar aan fiscale voordelen en subsidies toekennen aan Amerikaanse bedrijven die bijdragen aan de omslag naar hernieuwbare energie. Dat dreigt bedrijven in Europa met een fors concurrentienadeel op te zadelen. Het risico op delokalisering neemt toe.

“We staan op een punt waar we riskeren te de-industrialiseren in Europa. De impact zou zeer groot zijn, ook voor ons land”, waarschuwt De Croo. De premier klaagt aan dat de lidstaten op dit moment op eigen houtje hun nationale industrie door de woelige tijden proberen te loodsen. “Het is een beetje een wedstrijd van wie de diepste zakken heeft. Dat kan je een tijdje doen, maar op een bepaald moment zit iedereen aan het einde van zijn reserves.”

België bepleit een Europees antwoord. “We hebben tijdens de coronacrisis begrepen dat we samen sterker zijn. Het is dringend tijd dat we dat voor energie ook doen”, zei De Croo. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen suggereerde al een nieuw fonds in stelling te brengen. “Het is in ieder geval zo dat gemeenschappelijke middelen zeer effectief zijn geweest. Vandaag zijn de Europese landen elkaars kersen aan het stelen en zijn de Verenigde Staten achter onze rug alles aan het wegnemen”, aldus de eerste minister.