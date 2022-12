Proefproject in Sint-Truiden werkt: 22 procent rokers gooit peuken in fluogroene tegels

De fluogroene peukentegels aan de bushaltes voor het station van Sint-Truiden hebben een effect. Tweeëntwintig procent van de verstokte rokers dumpt het sigaretje voortaan in de moderne asbak in de grond. “Al is dat natuurlijk nog steeds te weinig”, zuchten ze bij OVAM. En dus volgen er ook GAS-boetes.

“Dat we geen blikjes of papiertjes op de grond horen te gooien weten de meeste mensen wel”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM). “Bij sigaretten is dat helaas anders. Veel mensen vinden het doodnormaal om na het laatste trekje hun peuk vervolgens uit te stampen en achter te laten op de grond. Netjes is dat niet. Als we de fracties gaan tellen bestaat maar liefst vijftig procent van al ons zwerfvuil uit sigarettenpeuken. Dat is toch gigantisch veel? Bovendien is het niet zo onschuldig als het lijkt. De filter bevat immers microplatics die gewoon in de bodem dringen en voor verontreiniging zorgen. Al die peuken die we samen op de grond uitduwen hebben dus wel degelijk een hele impact op het milieu.”

Met peukentegels en peukenbakken op hoogte aan palen lanceerde ‘Mooimakers’ van OVAM het afgelopen jaar een proefproject. Konden ze rokers daarmee op andere gedachten brengen? In vier stations verspreid over Vlaanderen kregen rokers de kans om hun peukje milieuvriendelijk uit te duwen. “En dat heeft zeker een effect. In Sint-Truiden zien we dus dat tweeëntwintig procent van de peuken nu in een peukentegel in de grond beland. Dat is al beter dan vroeger. Maar we moeten toegeven: het is nog altijd veel te weinig”, vindt Verheyen. De peukentegels en peukenbakken kregen een fluorandje, zodat ze extra opvallen. “Dat heeft alweer een paar procenten geholpen.”

Intussen steekt OVAM deze winter een tandje bij. “We hebben dertig controleurs rondlopen in de stations van Vlaanderen. Die kijken of er geen ‘viespeuken’ zijn die hun sigaret nog steeds op de grond dumpen. Ze krijgen er prompt een GAS boete voor: want ook een peuk op de grond staat gelijk met het dumpen van zwerfvuil. Zeker nu we peukenbakken en peukentegels plaatsen, zijn er toch weinig excuses over? We starten bovendien met sensibiliseringscampagnes om rokers bewust te maken dat ze hun omgeving gezond moeten houden. Uiteindelijk hopen we zo op peukenvrije stations en een beter leefmilieu.”