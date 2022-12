Wat doet jouw werkgever rond diversiteit?

43 procent van de Belgische bedrijven beschouwt diversiteit als een prioriteit binnen hun organisatie. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van softwareleverancier Workday bij HR-verantwoordelijken in 23 landen, waaronder een honderdtal in België.

In ons land maken drie werkgevers op de vier budget vrij voor diversiteitfuncties en -initiatieven. Dit met het oog op zowel het welzijn van medewerkers, als om de organisatie positief te positioneren en zo nieuw (en divers) talent aan te trekken. De investeringen voor dergelijke initiatieven zullen toenemen (41 procent) of in ieder geval gelijk blijven (40 procent), zo blijkt.

Blijvende verandering

Diversiteit op zich is ook al divers. De voorbije twee jaar namen Belgische bedrijven nieuwe initiatieven om te beantwoorden aan onder meer de noden van medewerkers met kinderen (37 procent), medewerkers met een mobiele beperking (34 procent), mantelzorgers (28 procent) en neurodiverse (ADHD, autisme) medewerkers (24 procent).

“Werknemers verwachten in toenemende mate een sterkere focus op blijvende verandering”, stelt Dorien Roes, country manager bij Workday in ons land en Luxemburg, vast. Maar volgens haar blijken de precieze resultaten en de impact van nieuwe diversiteitgerelateerde functies of initiatieven nog onvoldoende gedocumenteerd. “Daardoor is het moeilijk om de effecten van deze inspanningen te meten en meerwaarde te creëren.”

Bron: Jobat.be