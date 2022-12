Europees avontuur van Lindemans Aalst zit erop na nieuwe nederlaag tegen Nicosia: “Ik kan ook niet toveren”

Na een goede start lieten Egor Bogachev (op archiefbeeld) en zijn ploegmaten het afweten tegen Nicosia: “Wij wonnen de eerste set vlot met 25-18, maar in plaats van door te drukken, lieten wij Nicosia in de wedstrijd komen.” — © Gregory Van Gansen

Het Europese avontuur van Lindemans Aalst stopte in de achtste finale van de CEV Challenge Cup. De Ajuinen gingen na de 3-1 in de heenmatch nu ook op eigen veld met 2-3 de boot in tegen Omonia Nicosia.

De ontgoocheling in het Aalsterse kamp was groot na afloop. Niet alleen omwille van de uitschakeling, maar ook omdat het geleverde spel veel te vaak ondermaats was. De Cypriotische bezoekers profiteerden daar optimaal van en hadden na de vierde set de kwalificatie voor de kwartfinales binnen. “Wij waren nochtans goed begonnen”, zegt hoekspeler Egor Bogachev. “Wij wonnen de eerste set vlot met 25-18, maar in plaats van door te drukken, lieten wij Nicosia in de wedstrijd komen.”

Na 21-25 in de tweede set was er nog geen man overboord, zeker niet omdat Aalst de derde set won, weliswaar met veel meer moeite. De vierde set zou dus beslissend zijn en daarin keken de Ajuinen al gauw tegen een 3-9-achterstand aan. Het kalf was, ondanks de inbreng van Jansons in de plaats van Overbeeke, verdronken. Zelfs de eerreddende vijfde set kon Aalst niet meer winnen. “Er zaten weer te veel ups-and-downs in ons spel”, aldus Bogachev. “In Roeselare lieten wij mooie dingen zien, maar die kwamen er nu te weinig uit. Naar de oorzaak heb ik het raden. Nicosia is best wel een sterke ploeg. Zij zijn niet voor niets ongeslagen in de Cypriotische competitie.”

Ondermaatse spelverdeling

Coach Christophe Achten trad zijn Duitse hoekaanvaller bij. “Ik heb enkel de video van de heenmatch gezien, maar Nicosia kwam sterker voor de dag dan ik had verwacht. Ik wist dat het moeilijk ging worden, maar toch ben ik teleurgesteld. Ik had dit seizoen graag nog eens een Europese verplaatsing gemaakt met de groep.”

Nicosia verraste dan misschien, maar tegen een ploeg van rijpe dertigers aangevuld met enkele middelmatige Brazilianen moet Aalst gewoon beter doen. “Waar het schoentje knelde? Hun hoofdaanvaller scoorde aan de lopende band en vooral, Nicosia heeft een ervaren spelverdeler”, aldus Achten. Daarmee legde de Limburger ook een belangrijk pijnpunt bij Aalst bloot. De spelverdeling van Mikkel Hoff was ondermaats en onder zijn doublure Monteiro kwam er niet veel beterschap. Te traag, te laag, het was pijnlijk om de aanvallers te zien worstelen met onmogelijke ballen.

“Tja, ik moet roeien met de riemen die ik heb. De spelers weten dat ik niet kan toveren. Wij kunnen daar alleen maar hard aan werken”, aldus Achten. “Er rest ons nu alleen nog de competitie. Dit weekend zijn wij vrij, maar woensdag staat de belangrijke thuismatch tegen Guibertin op het programma. Met het oog op de play-offs moeten wij die absoluut winnen.”