Weer Argentijnse uithaal aan het adres van Louis van Gaal: “Hij is een beetje een mafkees”

Louis van Gaal kan voorlopig beter niet op vakantie gaan naar Argentinië. De bondscoach van Oranje zette het voetbalgekke land in aanloop naar de kwartfinale van vorige week in vuur en vlam met enkele weinig vleiende uitspraken over sterspeler Lionel Messi. In navolging van de vedette zelf en doelman Emiliano Martinez heeft nu ook de Argentijnse oud-topvoetballer César Luis Menotti (84) nagetrapt richting de Nederlandse trainer, die zijn ploeg vrijdag na penalty’s zag verliezen.

“Van Gaal werd niet aangesproken, hij werd de mond gesnoerd omdat hij domme dingen zei”, aldus Menotti, die in 1978 met Argentinië als bondscoach het WK won, in gesprek met Super Mitre Deportivo. Hij doelde daarmee op het moment dat Messi naar Van Gaal toeliep en een handgebaar maakte, waarmee hij wilde zeggen dat de trainer te veel had gepraat. “Hij bemoeide zich met de spelers, hij zette zichzelf voor gek.”

Menotti vindt het onbegrijpelijk dat Van Gaal (71) sterspeler Messi op scherp zette, door te stellen dat Argentinië bij balbezit tegenstander met een man minder speelt, omdat de topschutter zelden tot nooit meeverdedigt. “Als ik tegen Van Gaal speel, zeg ik dat hij een goede coach is. Ik ga niet zeggen dat hij een idioot is. Al is hij wel een beetje een mafkees, denk ik. Hij is oud en hij heeft veel domme dingen gezegd.”