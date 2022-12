Sigaretten kopen? Identiteitscontrole voor wie er jonger dan 25 jaar uitziet

Beide maatregelen om het tabaksgebruik nog verder terug te dringen, staan in de jongste versie van het interfederaal tabaksplan, dat woensdag door de verschillende regeringen is goedgekeurd.

De eerste maatregel zorgt alvast voor veel gezucht bij takbaksverkopers, zoals krantenwinkels. Concreet moeten ze straks iedereen die er jonger dan 25 jaar uitziet om zijn identiteitskaart vragen. Zodat verkopers er helemaal zeker van zijn dat ze geen tabak aan minderjarigen verkopen, wat streng verboden is. De maatregel moet ook de controle op het verkoopverbod van tabak aan minderjarigen door de inspecteurs van de FOD Volksgezondheid veel efficiënter maken.

Er zou weliswaar eerst een uitgebreide sensibiliseringsperiode komen, met pas later sancties voor krantenverkopers die de verplichte identiteitscontrole bij -25-jarigen blijven negeren.

Tabaksverkopers moeten hun tabaksproducten straks ook uit het zicht zetten. “Deze ongezonde producten mogen niet meer zichtbaar worden geëtaleerd”, aldus het persbericht van onder anderen federaal gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Vlaams welzijnsminister Hilde Crevits (CD&V).

Yannick Gyssens van Perstablo, de sectorfederatie van de krantenwinkels, noemt beide maatregelen “vergezocht”. “Het moet bijvoorbeeld nog worden uitgezocht of krantenverkopers wél een identiteitskaart mogen vragen.” Wat volgens de overheid wel degelijk mag. Gyssens: “En sigarettenpakjes zijn vandaag eigenlijk al niet meer zichtbaar, sinds ze allemaal in een neutrale verpakking moeten zitten. Gaat dit nu hét verschil maken?” Hij ziet meer heil in een beperking van de verkoopskanalen: “Iedereen weet dat vooral in nachtwinkels de regels rond de verkoop van tabak met de voeten worden getreden. Waarom wordt daar dan niet veel gerichter ingegrepen?”

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving, waaronder Kom op tegen Kanker – die beklemtoont dat tabaksgebruik elk jaar 15.000 vroegtijdige overlijdens veroorzaakt – reageert wel tevreden. Al betreurt ze de “traagheid” waarmee veel beslissingen tot stand kwamen. (wer)