Fenomenale Jokic helpt Denver aan zege tegen Washington, nieuwe uitnederlaag voor Golden State

Regerend kampioen Golden State heeft een 125-119 nederlaag geleden tegen Indiana in de NBA. Het is al de dertiende keer dat de Warriors dit seizoen op verplaatsing onderuitgaan. Nikola Jokic hielp Denver met een knalprestatie aan een 141-128 zege tegen Washington.

Op het einde van het derde kwart verliet Golden State-sterspeler Stephen Curry het parket met een blessure aan de linkerschouder. Een MRI-scan moet meer informatie opleveren over de ernst hiervan. Ondanks het vroegtijdig einde van zijn match was Curry toch de topschutter van de partij met 38 punten. Bij de Pacers was Tyrese Haliburton goed voor 29 punten.

Met 14 zeges en 15 nederlagen is Golden State pas tiende in de Western Conference. Indiana (15z-14n) is zevende in het Oosten.

Nikola Jokic was van goudwaarde bij de Nuggets, die aan het langste eind trokken tegen de Mystics. De tweevoudige MVP liet met 43 punten en 14 rebounds een knappe double-double optekenen. Denver staat met 17 overwinningen in 27 wedstrijden op de derde stek in de Western Conference, Washington (11z-18n) is twaalfde in de Eastern Conference.

Cleveland (18z-11n) behoudt zijn derde plaats in de Eastern Conference na een 90-105 overwinning tegen Dallas (14z-14n), negende in het Westen. Donovan Mitchell gooide 34 punten door de korf voor de Cavaliers.