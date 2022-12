Stephen ‘tWitch’ Boss (40), DJ van ‘Ellen DeGeneres-show’, overleden

Stephen ‘tWitch’ Boss is overleden. Hij speelde kleinere rollen in de Step Up-films en Magic Mike, maar is vooral bekend als DJ van de talkshow van Ellen DeGeneres. Hij werd veertig jaar.

Boss was jarenlang de vaste DJ tijdens de Ellen DeGeneres-show. Maar eigenlijk was de man vooral een danser. Dat talent kon hij tot uiting laten komen in enkele kleinere filmrollen. En later ook als jurylid voor de Amerikaanse versie van So You Think You Can Dance.

De man overleed dinsdag op veertig jarige leeftijd. Hij overleed door zelfmoord. Zijn echtgenote bevestigt zijn overlijden.

“Het is met het zwaarste hart dat ik moet meedelen dat mijn man Stephen ons heeft verlaten,” zei ze in een verklaring. “Stephen verlichtte elke kamer die hij binnenstapte. Hij waardeerde familie, vrienden en gemeenschap boven alles en leiden met liefde en licht was alles voor hem. Hij was de ruggengraat van ons gezin, de beste echtgenoot en vader, en een inspiratie voor zijn fans.”

“Om te zeggen dat hij een erfenis heeft achtergelaten zou een understatement zijn, en zijn positieve impact zal voelbaar blijven,” voegde ze eraan toe. “Ik weet zeker dat er geen dag voorbij zal gaan dat we zijn nagedachtenis niet zullen eren.”

Talkshowhost Ellen DeGeneres deelde op sociale media een korte boodschap. “Mijn hart is gebroken. tWitch was pure liefde en licht. Hij was mijn familie en ik hield van hem met heel mijn hart. Ik zal hem missen.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)